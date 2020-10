2021 wird für Ratinger teurer : CO2-Abgabe trifft ab Januar jeden Haushalt

Ratingen Benzin, Diesel, Heizöl und Gas werden ab Januar 2021 teurer. Mieter müssen deshalb mit höheren Nebenkosten rechnen. Es gibt kaum einen Haushalt, der nicht betroffen ist.

Ab 1. Januar wird eine CO 2 -Abgabe fällig. Sie trifft jeden Haushalt. Damit werden unter anderem Benzin, Diesel, Heizöl und Gas teurer. „An der Zapfsäule werden sich Preiserhöhungen direkt ab Jahresbeginn bemerkbar machen“, sagt Susanne Berger, Energieberaterin der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Ratingen. Auch beim Heizölkauf sei mit Aufschlägen zu rechnen, gleiches gelte für die Gaspreise. Wie hoch die Erhöhungen hier ausfallen, hänge von den einzelnen Anbietern ab – sie entscheiden selbst, ob sie die gesamten Kosten der sogenannten CO 2 -Abgabe an ihre Kunden weitergeben. „In jedem Fall sollten auch Mieter wissen: Künftige Nebenkostenabrechnungen können wegen des CO 2 -Preises höher ausfallen“, so Berger.