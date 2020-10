Handball, Regionalliga : SG verlegt auch das Spiel gegen Rheinbach

Ratingen Der positive Corona-Test von Alexander Oelze hat auch Auswirkungen auf seine Mannschaft, vor allem, da die Gesundheitsämter unterschiedliche Quarantänezeiten verlangen. Das nächste Spiel der SG Ratingen wird daher auch verlegt.

Am Montagmorgen wurde Alexander Oelze vom Gesundheitsamt angerufen. „Mir wurde mitgeteilt, dass meine Quarantäne jetzt beendet ist“, berichtete der Kapitän des Handball-Regionalligisten SG Ratingen, der vor der Partie beim HC Weiden am 10. Oktober einen Bescheid über einen positiven Corona-Test erhalten hatte, weshalb die Partie verlegt werden musste. „Ich hatte zum Glück die ganze Zeit keine Symptome“, sagte Oelze, der sich in seinem Beruf als Lehrer einer Schule in Haan einem Routinetest unterzogen hatte, in dem das Virus nachgewiesen wurde.