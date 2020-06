Vorstoß : Grüne wollen den Radverkehr ausbauen

Die Nahmobilität soll sich auch positiv auf den Einzelhandel auswirken. Ein Konzept müsse her. Das Abstellen von Autos in der Innenstadt sei billiger als ein Kurzfahrschein für Busse und Bahnen. Die Konsequenzen seien dann auch klar: mehr Autoverkehr und verstopfte Straßen.

Ratingen benötige dringend ein Konzept für die Nahmobilität mit einer gezielten Förderung in sichere Radwege und ausreichende Abstellmöglichkeiten, so Tönnes. Ein Blick zu den Nachbarn in der Niederlanden mache vor, wie eine Stärkung der Innenstädte durch Radverkehrsförderung funktioniert. In den vergangenen Wochen seien auch in Ratingen eine Vielzahl von Menschen auf das Fahrrad umgestiegen. Das müsse man für die Zukunft in Ratingen nutzen und weiter ausbauen. Zudem sei längst bewiesen, dass mit der Förderung des Radverkehrs für den Einzelhandel die höchste Kundenrentabilität verbunden ist, denn „Radfahrende kommen häufiger in das lokale Geschäft und geben deshalb in der Summe mehr Geld als die autofahrende Kundschaft aus“, meint Tönnes.