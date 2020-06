Ratingen : Tests nach Corona-Fällen an Maar-Schule

Ratingen Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage) liegt im gesamten Kreis Mettmann laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 2,9.

(kle) Nach Bekanntwerden zweier Corona-Fälle in einer Klasse der Paul-Maar-Schule in Tiefenbroich werden nun alle Kinder dieser Klasse getestet. Dies bestätigte eine Sprecherin des Kreises Mettmann, nachdem Ratingens Erster Beigeordneter diese Maßnahme bereits in der RP angekündigt hatte. Wann Ergebnisse feststehen werden, ist noch offen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnete der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 21 Infizierte, davon in Erkrath 4, in Haan 1, in Heiligenhaus 0, in Hilden 5, in Langenfeld 0, in Mettmann 1, in Monheim 0, in Ratingen 9, in Velbert 1 und in Wülfrath 0. 892 Personen gelten inzwischen als genesen. Der Kreis zählt bislang insgesamt 79 Verstorbene. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 2,9.