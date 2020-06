Kein Job für DJs in Coronazeiten : „Es ist alles weggebrochen“

Ratingen Normalerweise reisen gut gebuchte DJs von Auftritt zu Auftritt, um auf Veranstaltungen und Feiern das Publikum mit Musik und guter Laune zu versorgen. Dann kam Corona. Für die ganze Branche heißt es: Von Vollgas auf Null.

Über die Lockerungen, die seit der vergangenen Woche in Kraft sind und die Feiern bis zu einer Personenzahl von maximal 50 bei private Festen oder 100 bei öffentlichen Veranstaltungen kann der Ratinger nur müde lächeln. „Die Kunden haben bis Oktober alles storniert.“ Geburtstage, Jubiläen, Firmenfeiern – in Mirko Köstrings Kalender herrscht gähnende Leere.

Unter dem Motto „Stand up for Love“ gingen Hochzeitsdienstleister am 9. Juni auf die Straße. Sie demonstrierten vor dem Düsseldorfer Landtag. Ihre Forderung: Nur mit konkreten Ansagen der Regierung können Brautpaare und Dienstleister planen.

Diese Theorie lässt ihn auch für den Ratinger Karneval schwarzsehen. „Wer denkt denn nach ein paar Bier noch an Corona?“, fragt sich der Diskjockey. Einen Funken Hoffnung hat er aber noch. „Es braucht ja seine Zeit, um zu planen und Verträge zu unterschreiben. Bis Mitte September muss in Sachen Karneval eine Entscheidung fallen.“ Könnten Weihnachtsfeiern die finanzielle Lücke im Budget wieder auffüllen? Mirko Köstring winkt ab: „Das sieht schlecht aus.“ Schließlich steckten auch viele Betriebe wirtschaftlich in der Klemme. „Ich persönlich glaube, dass sich das bis zum Frühjahr 2021 hinzieht, bis für uns alle wieder ein bisschen Normalität einkehrt.“

Immerhin: „Die Soforthilfe der Stadt Ratingen hat gut funktioniert, wenn auch ein bisschen zu bürokratisch.“ Mehr Flexibilität wünscht sich der Ratinger von der Politik. „Wir wurden einfach vergessen“, bedauert der DJ. Bei einer Hochzeit würden durchschnittlich 18000 Euro umgesetzt. „Die komplette Branche der Hochzeitsdienstleister steht still.“ Mit einer Demonstration vor dem NRW-Landtag unter dem Motto „Stand up for Love“ machte der gesamte Wirtschaftszweig erst vor wenigen Tagen auf sich aufmerksam.

Trotzdem ist es Zeit für einen Plan B. Für alle Fälle. „Ich sehe noch kein Licht am Ende des Tunnels“, so Köstring. „Etliche Kollegen werden auf der Strecke bleiben.“ Er selbst plant gerade eine Online-Hochzeitsmesse. Im Oktober will der Internetnutzer in eine virtuelle Welt entführen. Das geht auch in Corona-Zeiten.