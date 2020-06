Gründungsversammlung am Sonntag : Hochzeitsdienstleister gründen Netzwerk

Gründungsversammlung am Sonntag

Ratingen Zum ersten Mal schließen sich am Sonntag, 28. Juni, Ratinger Unternehmen zusammen, um ein lokales Netzwerk zu gründen. Brautpaare können künftig auf Angebote aus der direkten Umgebung zurückgreifen.

Die Idee schlummerte schon länger in Laureen Polychronakis und Sabrina Hübner. Beide sind seit Jahren mit Ihren Unternehmen in Ratingen ansässig und auf Hochzeiten spezialisiert. Doch irgendwie fehlte immer die Zeit. Dann kam Corona. Die auftraglose Zeit nutzen die beiden Frauen, um den Gedanken eines Ratingers Netzwerkes für Hochzeitsdienstleister weiterzuspinnen.

Das Gründungstreffen der neuen Netzwerks der Hochzeitsdienstleister ist für Sonntag, 28. Juni, geplant. Der Ort steht noch nicht fest. Interessenten und künftige Hochzeitspaare melden sich unter Telefon 0177/6933042 oder per E-Mail.

Also machten die beiden Frauen Werbung für ihr Konzept. „Viele Dienstleister kannten wir schon“, erklärt Laureen Polychronakis. „Die haben wir alle angerufen. Wichtig war uns, dass das Team harmonisiert und die Anbieter gut zusammenpassen.“ Denn dann können alle Hand in Hand auch das beste Angebot für die Brautpaare abgeben, glauben die Ratingerinnen.

„Die Resonanz war überwältigend“, berichten die Organisatorinnen. „Bisher haben 25 Dienstleister ihr Interesse bekundet. Sie wollen Teil des Netzwerkes werden. Allein 20 nehmen am ersten Treffen teil. Wir freuen uns, wenn sich noch weitere Dienstleister aus Ratingen und der nahen Umgebung anschließen wollen.“ Mit im Boot sind Floristen, Konditoren, DJs, Stylisten, Fotografen, Locations, Papeterien, Brautmodengeschäfte oder Anbieter für Dekoration – schon jetzt eine bunte Mischung.

Am Sonntag, 28. Juni, soll nun das Netzwerk offiziell gegründet werden. „Wir werden das Konzept vorstellen, über den Aufbau und die Zugänge zur Internetseite sprechen und Ideen sammeln“, so die Hochzeitsplanerin. Einen Namen hat das Kind noch nicht. Auch der soll am Sonntag gefunden werden.