Bike Park Hösel : Jugendliche greifen zur Schaufel

Ratingen Das Gelände im künftigen Dirt-Bike-Park Hösel wird derzeit für einen Parcours modelliert.

Der Dirt-Bike-Parcours in Hösel nimmt allmählich Formen an. Am vergangenen Wochenende legten die Jugendlichen aus Ratingen und Umgebung selbst Hand an und halfen bei Modellierung der kommenden Freizeitanlage. So wird diese gelungene Zusammenarbeit bis zum Ende fortgeführt. Denn die Initiative für die Dirt-Bike-Anlage, die, wenn sie fertig ist, ihresgleichen im weiten Umkreis sucht, kam von sportbegeisterten jungen Menschen über den Jugendrat. Die Stadt hat die Idee gern aufgegriffen, zumal sich eine günstige Gelegenheit bot. Am Rande des Grünparks Fernholz in Hösel war für Anfang dieses Jahres ohnehin der Bau eines Regenrückhaltebeckens geplant. Die Erde, die dabei ausgehoben wurde, wird nun für die Modellierung der Dirt-Bike-Anlage genutzt und muss nicht aufwendig abtransportiert und entsorgt werden. Die Jugendlichen steuerten jedoch nicht nur die Grundidee bei, sie beteiligten sich auch aktiv an der Planung und nun, wie man sieht, an der Ausführung. In wenigen Wochen kann der Parcours für akrobatische Fahrten mit BMX-Rädern und Mountainbikes in Betrieb gehen.