Gründung eines Kreisjugendrates : Ratinger Jugend will in die Kreispolitik

Ratinger Jugend will in die Kreispolitik

Ratingen Die Weichen sind gestellt: Im Juli soll ein Kreisjugendrat gegründet werden. Nach der Sommerpause werden die Delegierten gewählt. Neben Vertretern aus anderen Kreisstädten sind Ratinger Nachwuchspolitiker dabei.

(abin) In Ratingen hat der Jugendrat längst eine Stimme, die auch gehört wird. So schoben die Nachwuchspolitiker eine Pensionsrückstellung an. Auch der Bike-Park in Hösel, der im Juli eröffnet werden soll, geht auf die Initiative der Jugendlichen zurück. Jetzt wollen die Ratinger auch auf Kreisebene mitmischen.