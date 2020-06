Orgelwelten : Konzertreihe „Orgelwelten“ beginnt im Juni

Kantor Ansgar Wallenhorst spielt am Freitag, 26. Juni, wieder die Orgel in St. Peter und Paul. Foto: Orgelwelten

Corona legte die Aktivitäten der Kantorei St. Peter und Paul lahm. Dank kreativer Ideen konnte Kantor Ansgar Wallenhorst dennoch musikalische Trostpflaster spenden. Jetzt starten die Ratiger Orgelwelten.

() Die Corona-Pandemie hat auch in der Ratinger Kirchenmusik Spuren hinterlassen. Gottesdienste konnten über mehrerer Wochen nicht stattfinden, Chorproben wurden ausgesetzt, Konzerte und Akademieveranstaltungen fielen aus. Deshalb suchte die Kantorei St. Peter und Paul nach kreativen Ideen.

Das Hauptportal von St. Peter und Paul ist wie in alter Zeit zur Stadt hin geöffnet und es klingt Orgelmusik über den Markt. Von den Stufen des Hauptportals wurde – dank innovativer Orgel-Technik – die Orgel mittels Keyboard angespielt und vom Ostersingen über Pfingst-Novene bis hin zum Evensong neue Outdoor-Formate ausprobiert. Streaming-Proben sieht der Ratinger Kantor Ansgar Wallenhorst mit gemischten Gefühlen: „Stiftet das wirklich Gemeinschaft? Macht es musikalisch und probentechnisch einen Sinn?“ Stattdessen trafen sich seit Ostern Mitglieder aus den Chorgruppen der Ratinger Kirchenmusik in Kleingruppen von vier bis sechs Sängern vor dem Kantorenhaus oder auf Grünflächen rund um die Kirchen, um vor den Gottesdiensten zu proben. „Eine Herausforderung für jede Stimme“, stellt Ansgar Wallenhorst fest. „Aber auch sehr effektiv.“ Mittlerweile unterrichten die Stimmbildner wieder im großen, gut zu belüftenden Pfarrsaal Chorsänger als Einzelschüler.

Um freischaffende Sänger in der Krise zu unterstützen, die derzeit wegen ausfallender Festivals, abgesagter Tourneen und nicht stattfindender Konzerte kaum Einnahmequellen haben, rief der Förderverein Musica sacra Ratingen zu einer Spenden-Aktion auf: Singen gegen Corona! „Dank der großherzigen Spenden können wir gut zehn Gottesdienste bei uns mit Top-Sängern wie aus dem Ensemble Vox luminis bestreiten und damit ein gutes Werk für die Künstler tun“ bilanziert der Kantor.

Am Freitag, 26. Juni, um 20 Uhr ist der erste Organistival-Abend in St. Peter und Paul mit Kolja Lessing, Professor an der Stuttgarter Musikhochschule, geplant. Er spielt gemeinsam mit Ansgar Wallenhorst Werke von Bach, Genzmer, Raphael und Vierne. Den Rahmen des Programms bilden zwei Improvisationen im Duo von Geige und Orgel – eine selten praktizierte Form des musikalischen Dialogs der Klangwelten.