Heiligenhaus: Weiter Warten auf den großen Wurf : Abtskücher Teich ist wieder dicht – Sanierungstermin offen

Heiligenhaus Bauteile und Technik des Stauteichs sind in die Jahre gekommen. Das ist seit langem bekannt. Gerade sind wieder kleinere Bauarbeiten beendet. Der Teich dient unter anderem dem Hochwasserschutz.

Nicht nur Naturfreunden und Joggern auf Rundkurs bot der Abtskücher Teich in den vergangenen Tagen reichlich was fürs Auge. Unübersehbar waren die Reparaturarbeiten, mit denen Fachleute des Bergisch Rheinischen Wasserverbandes (BRW) beschäftigt waren. Für sie ist der Stauteich nach wie vor eher technisches Bauwerk als ansprechender Blickfang im Grünen. Denn unter anderem dient der Teich dem Hochwasserschutz.

Es brauchte einen Tag länger als geplant, den alten Wasserstand dauerhaft wieder herzustellen. Das musste geschehen, weil der Teich an einem August-Wochenende buchstäblich undicht geworden war. Christoph Nietfeld, Fachbereichsleiter Gewässer beim BRW, erklärt, was die Experten in der vergangenen Woche reparieren mussten: „Voraussetzung war, dass wir vor Beginn der Arbreiten den wasserpegel absenken mussten. Da haben wir sehr viel Vorsicht walten lassen und das sehr langsam angehen lassen, um den Fischbestand nicht zu gefährden.“ Das sei auch gelungen.

Die eigentliche Arbeit folgte: Bretter austauschen am Abflussbauwerk mit dem an dieser Stelle fürs Laienohr seltsam klingenden Namen „Mönch“. Man haben sicherheitshalber nicht nur ein marodes Holzbrett, sondern gleich alle getauscht. „Wie das Brett so marode werden konnte, dass der Mönch undicht wurde, ist letztlich nicht klar“, sagt Nietfeld. Eins sei jedoch unbestritten: „Alles spricht dafür, dass hier am Teich schnell etwas passiert. Immerhin stammen Bauteile des Teichs aus den 30er Jahren.“ Aber erstmal das Fazit der Reparatur. „Hat alles super geklappt.“