Fahrradfahren in Ratingen : Radler sind unzufrieden

Ratingen Seit 2012 bewerten Ratinger bei einer ADFC-Umfrage die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt. Seit 2016 belegt die Dumeklemmerstadt immer schlechtere Ränge. Jetzt darf wieder bewertet werden.

Es fing alles so gut an. Im Jahr 2011 erstellte die Stadt Ratingen den Masterplan Radverkehr. Ambitioniert gingen die damaligen Radverkehrsbeauftragten ans Werk. Nicht nur die Radfahrer honorierten die Bemühungen – im Jahr 2103 ist die Dumeklemmerstadt zur fußgänger- und fahrradfreundlichen Stadt gekürt worden. Dann tat sich nicht mehr viel.

Das wird auch in den Abschlussbewertungen des Fahrradklimatests sichtbar, den der Allgemeine Deutsche Fahhrad Club (ADFC) alle zwei durchführt. Hier werden Bürger aufgerufen, ihre Stadt in puncto Fahrradfreundlichkeit zu bewerten. Anfangs noch im Mittelfeld zu finden, rangierte Ratingen nach der letzten Auswertung im Jahr 2018 auf Platz 91 von 106 teilnehmenden Städten ähnlicher Größe.

Mitmachen Mehr als 170.000 Bürger haben bundesweit im Jahr 2018 mitgemacht und die Situation in mehr als 600 Städten beurteilt. Die Ergebnisse des diesjährigen Tests werden im Frühjahr 2021 präsentiert.

In keinem einzigen Punkt konnte sich die Stadt verbessern. Stattdessen kritisierten die Bürger insbesondere den Zustand der örtlichen Radwege, deren Reinigung und fehlenden Winterdienst.

Minuspunkte gab es auch für mangelnde Kontrolle von Falschparkern auf Radwegen, die Ampelschaltungen und die Führung an Baustellen. Eine der wenigen Stärken ist die Erreichbarkeit des Stadtzentrums mit dem Rad.

Alle sieben Jahre muss die Mitgliedschaft Ratingens in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte neu beantragt werden. In diesem Jahr ist es so weit. Die Verwaltung hat die Verlängerung beantragt. Eine Prüfung des Antrags steht derzeit noch aus.