Hitzefolge : Fischsterben in Mönchengladbach

Die Feuerwehr ist aktuell im Mönchengladbacher Bresgespark im Einsatz, um Fische zu retten. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Die Feuerwehr versucht seit Freitagnachmittag, Fische aus einem Teich in Mönchengladbach zu retten. Wegen der extremen Hitze und der damit verbundenen Folgen war dem Wasser der Sauerstoff entzogen worden.

Von Gabi Peters

Mit Feuerwehrpumpen wird aktuell frisches Wasser in einem Teich im Mönchengladbacher Bresgespark gepumpt. Die Einsatzkräfte versuchen damit, Fische zu retten, die zu ersticken drohen.

Passanten hatten am Freitagnachmittag entdeckt, dass Fische in einem kleinen See an der Oberfläche schwammen und nach Luft rangen. Der Grund dafür ist laut Feuerwehr die extreme Hitze und das damit verbundene vermehrte Wachstum von organischen Stoffen im Teich. Auf der Wasseroberfläche hatte sich ein brauner Teppich ausgebreitet. Dies habe den Sauerstoff aus dem Teich gezogen, so dass es zu einem lebensbedrohlichen Zustand für die Fische gekommen sei, teilte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Martin Bonn, mit.

Bereits am Freitag pumpte die Feuerwehr mit starkem Kräfteeinsatz Wasser von einen Teich in einen anderen. Dafür wurden unter anderem fünf Wasserwerfer eingesetzt

Der braune Algenteppich konnte teilweise in die Niers gespült werden. Die Fische hätten sich zum Teil erholt und seien in tiefere Bereiche des Teichs abgetaucht. Gerettet sind die Tiere aber damit noch nicht. Auch aktuell ist die Feuerwehr noch im Bresgespark im Einsatz. Und wie sie mitteilte, werde dies auch bis Montag noch so sein.