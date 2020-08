Nur mit Abstand : Stadtmarketing wandert genüsslich durch Heiligenhaus

Heiligenhaus Im September gibt es dann eine QR-Code-Führung als Überraschungswanderung. Gastro-Stopps sind im Kaffee Klatsch und im Waldhotel geplant.

Die erste Heljens-Kultur-Tour-Wanderung startete am vergangenen Samstag „Von der Rossdelle durchs Paradies zum Abtskücher Teich“ mit den Gastro-Stopps beim Eiscafé Rinaldo und in der Aule Schmet.

Weiter geht’s dann am Samstag, 12. September, mit einer QR-Code-Führung als Überraschungswanderung. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathausplatz (Rathaus Haupteingang). Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Heiligenhauser Geschichtsvereins werden in diesem Jahr an geschichtsträchtigen Orten QR-Codes aufgehängt, die im Rahmen dieser Überraschungstour in Teilen erwandert werden mit Gastro-Stopps im Kaffee Klatsch und im Waldhotel.