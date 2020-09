Nach Reparaturarbeiten : Wasserspiegel wieder auf Normal-Niveau

Heiligenhaus Der Abtskücher Stauteich verlor am vergangenen Wochenende mehr und mehr Wasser. Der Grund war ein Defekt an einem Bauwerk, das den Ablauf regelt. Der Schaden ist inzwischen provisorisch behoben.

Anwohner und Spaziergänger sorgten sich am vergangenen Wochenende um die Tierwelt auf dem Abtskücher Stauteich. Der Wasserspiegel nämlich sank immer mehr, das Wasser floss stärker ab als gewohnt. Gewollt, oder ein Defekt? Besorgte Heiligenhauser informierten deshalb den zuständigen Bergisch Rheinischen Wasserverband. Und der rückte gleich noch am Sonntag an.