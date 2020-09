Klimaschutz in Heiligenhaus : Gute Idee für das Bürgerwald-Projekt

Heiligenhaus Tausche Futterhäuschen gegen klimastabile Baumarten: Mit einer besonders kreativen Aktion setzt sich die Lebenshilfe für den Klimaschutz ein. Dafür werden in Heiligenhaus gerade neue Ideen entwickelt und voran getrieben.

(köh/RP) Die Bewohner der Heiligenhauser Wohnstätte der Lebenshilfe möchten sich aktiv am geplanten Bürgerwald in ihrer Stadt beteiligen. Zu diesem Zweck bauen die Menschen mit Behinderung Futterhäuschen für heimische Vögel. Der Erlös aus dem Verkauf der Holzhäuser wird unter anderem in Traubeneichen, Weißtannen und Walnussbäume investiert. Je mehr Häuschen die Lebenshilfe verkauft, desto mehr Bäume können die Bewohner im Wald der Zukunft pflanzen.

Weiterer Kontakt: Bestellungen nimmt auch der direkte Nachbar des Lebenshilfewohnheims an der Abtskücher Straße in Heiligenhaus entgegen. Das Umweltbildungszentrum ist in dieser Sache per Mail erreichbar unter info@ubz-heiligenhaus.de entgegen.

Umweltbildungszentrum in der Abtsküche : Wie „Umweltbildung“ in Heiligenhaus Fahrt aufnimmt

„Als direkte Nachbarn des örtlichen Umweltbildungszentrums liegen uns die Themen Umweltschutz und Klimawandel natürlich sehr am Herzen“, sagt Gaby Freitag. Die Mitarbeiterin der Lebenshilfe betreut das Projekt vom ersten Moment an. In Kooperation mit Stadtförster Hannes Johannsen hat sie ein Konzept für die Beteiligung am Bürgerwald erstellt. Seit einigen Wochen schreinern die Bewohner der Einrichtung deshalb in jeder freien Minute mit Feuereifer. Unter Anleitung von Hausmeister und gelerntem Modellschreiner Jacek Stepinski bauen sie Häuschen zusammen, die besonders konstruiert sind. „Sie sind nicht nur mit Liebe und komplett von Hand gebaut, sondern auch so, dass die Vögel das Futter nicht mit Kot beschmutzen können“, sagt Gaby Freitag. Vom Aussägen der einzelnen Bauteile bis zum Anbringen der Dachpappe werden die wetterfesten Vogelhäuser komplett von Menschen mit Behinderung gebaut. „Jeder, der eines der Futterhäuser aus Massivholz erwirbt, erhält ein Unikat und auf Wunsch auch ein Umweltzertifikat“, sagt Gaby Freitag.