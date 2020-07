Heiligenhaus : Dörrenhaus: Die Brache verwandelt sich

In Hetterscheidt soll an der Velberter Straße neuer Wohnraum entstehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Firma Dörrenhaus gehörte zu den Betrieben, die den Ruf der Schloss- und Beschlags-Stadt Heiligenhaus mitbegründet hat. Das alte Firmenareal an der Velberter Straße soll nun ein kleines Wohngebiet werden.

Heinrich Wilhelm Dörrenhaus ist 27 Jahre alt, als er im Jahr 1851 nach Lehrzeit, Gesellen- und anschließender Meisterprüfung in einer kleiner Schmiede einen eigenen Schlossbetrieb eröffnet. Grundlage: Seine Fähigkeiten, erstes eigenes Werkzeug und Ideen.

Er eröffnet seine Schmiedebetrieb in einem beschaulichen Kotten in Wülfrath, stellt erste Schlösser her und bald fest, dass der Bedarf an der Art von Waren, die er herstellt, damals noch Möbelschlösser, wächst. Auf seiner Suche nach einem neuen, größeren Areal wird er auf einem Areal zwischen Velbert und Heiligenhaus, das damals noch nicht selbstständig ist, fündig. Der Name des Gebietes, „Krone“, wird zum Markenzeichen des Betriebes, der sich hier in den nächste Jahrzehnten entwickeln wird.

INFO 147 Jahre lang Familienunternehmen 1988 überschrieb der Firmengründer Heinrich Wilhelm Dörrenhaus das Unternehmen seinen Söhnen. 1908 arbeiten 109 Mitarbeiter für die Firma. In den 80er Jahren waren das fast 200 Mitarbeiter. Das Unternehmen bliebt bis zum Verkauf 1998 ein Familienbetrieb. Nach dem Verkauf verloren 60 der verbliebenen 86 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

Mit eifriger Handarbeit produziert er nun hier, fährt seine Waren noch vor Sonnenaufgang zu den Kunden nach Elberfeld, Wülfrath oder Remscheid und gewinnt immer mehr Kunden, die bei ihm Schlösser bestellen, erst noch Möbelschlösser und schon bald nimmt er auch Türschlösser ins Sortiment ein. Schon bald stellt er Mitarbeiter ein, heiratet und wird Vater. Der Betrieb wächst und 1882 wird ein Grundstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite dazu gekauft, das noch mehr Platz zum Expandieren bietet. Durch einen Neubau wird der Betrieb massiv erweitert und noch mehr Personal eingestellt. Die wohl eindrücklichste Erweiterung: Die Anschaffung einer 30-PS- Dampfmaschine, die weite Teile der bisherigen Handarbeit ersetzt.

Für die Geschichtsvereinsbroschüre „Cis Hilinciweg“ hat Ruth Ortlinghaus dem Anfängen eines langjährigen Unternehmens der Stadt hinterhergespürt. „Wie alle damals im Dorf Heiligenhaus existierenden Firmen begann auch für Dörrenhaus ein wesentlicher Aufstieg mit dem Jahr 1888 als Velbert eine Eisenbahnverbindung bekam und die Güter von da ab mit der Bahn verschickt werden konnten.“ In diesem Jahr übernehmen die Söhne Wilhelm und Robert das Unternehmen und führen es in eine neue, industrielle Ära. Den Aufschwung erlebt der Firmengründer aber nur noch vier Jahre, seine Frau, die ebenfalls wesentlich für den Aufbau des Unternehmens war folgt ihm zwei Jahre später. Die Schloss- und Beschlagfabrik meldet immer mehr Patente an und benötigt dafür einen immer größeren Maschinenpark. „Krone bei Velbert“ bleibt bis zum Ende das Markenzeichen des Betriebes.