Sachstand am Sonntag, 19.07.2020 : Corona: 146 Infizierte, 1016 Genesene, Inzidenz 24,3

Im Labor werden zum Nachweis einer Infektion Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Foto: dpa/Oliver Berg

Hilden/Haan 126 Infizierte zählte der Kreis Mettmann am Sonntag (19.07.2020), davon in Erkrath 6, in Haan 3, in Heiligenhaus 6, in Hilden 15, in Langenfeld 22, in Mettmann 1, in Monheim 28, in Ratingen 12, in Velbert 52 und in Wülfrath 1.

