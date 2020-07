Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Infektionszahl geht deutlich zurück

Kreis Mettmann Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Corona-Infektionsfälle im Kreis Mettmann um 29 gesunken. Für Dienstag meldet das Gesundheitsamt kreisweist 77 labortechnisch bestätigte Fälle. Für Montag waren es noch 106.

Von den77 Infizierten lebten Erkrath 3 (minus 2), in Haan 2, in Heiligenhaus 12 (minus 1), in Hilden 12 (minus 5), in Langenfeld 2 (minus 5), in Mettmann 1, in Monheim 12 (minus 4), in Ratingen 13 (minus 1), in Velbert 19 (minus 11) und in Wülfrath 1.