Kreis Mettmann : Sattelzüge werben um Touristen fürs Neanderland

Kreis Mettmann So kann Werbung auch funtionieren: Zwei Lkw, die deutschlandweit unterwegs sind, tragen flotte Sprüche, die auf den Kreis Mettmann aufmerksam machen. Immer geht es um eine besondere Erlebniswelt.

(RP) Die flotten Werbesprüche fallen bereits auf: „Die volle Ladung Erlebnisse – Neanderland“ oder „Statt immer die gleiche Tour: Neanderland“, so lauten die Slogans, mit denen der Kreis Mettmann jetzt um Touristen wirbt. Werbeträge sind zwei Sattelzüge, also große Lastwagen der Spedition Röskes, die in ganz Deutschland unterwegs sind und deren 13 mal drei Meter große Lkw-Planen entsprechend bedruckt wurden. Auf den Heckplanen beider Lkw prangt die Aufforderung: „Folge mir ins Neanderland.“