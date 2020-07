Corona-Zahlen für Montag : Infektionszahlen bleiben fast unverändert

Kreis Mettmann In Erkrath und in Langenfeld ist jeweils ein neuer Krankheitsfall aufgetreten.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 106 Infizierte (plus zwei gegenüber Sonntag), davon in Erkrath 5 (plus 1), in Haan 2, in Heiligenhaus 13, in Hilden 17, in Langenfeld 7 (plus 1), in Mettmann 1, in Monheim 16, in Ratingen 14, in Velbert 30 und in Wülfrath 1.