Regelbetrieb in Mettmann : Corona – Eltern besorgt über Schulstart

Mettmann Vier Mettmanner und ein Velberter haben eine Online-Petition gestartet. Sie fordern wissenschaftliche Studien, die den Schulbetrieb begleiten, um mehr Erkenntnisse über das Infektionsgeschehen zu gewinnen.

In Mettmann gehen aktuell 3566 Mädchen und Jungen zur Schule. Das berichtet Christian Barra, Sprecher der Stadt Mettmann, auf Nachfrage unserer Redaktion. Fast 1400 sind es in den fünf Grundschulen, fast 2170 in den drei weiterführenden Schulen. Hinzu kommen noch die Schüler des Berufskolleg Neandertal. Für sie alle beginnt am Mittwoch, 12. August – für die i-Dötzchen am Donnerstag, 13. August – die Schule, und zwar im so genannten Regelbetrieb.