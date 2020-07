Corona-Zahlen : Wieder Infektionen in allen Städten

Teströhrchen werden für die weiteren Laboruntersuchungen vorbereitet. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Mettmann Die Tage mit null Corona-Kranken in Mettmann, Wülfrath und Haan sind vorbei. Samstag gab es in Haan wieder zwei Fälle, Sonntag auch in Mettmann und Wülfrath wieder Infizierte.

Für Sonntag meldet der Kreis Mettmann 104 labortechnisch bestätigte Fälle im Kreis - davon in Erkrath 4 (minus 1 seit Freitag), in Haan 2 (plus 2), in Heiligenhaus 13 (plus 5), in Hilden 17, in Langenfeld 6 (minus 3), in Mettmann 1 (plus 1), in Monheim 16 (minus 12), in Ratingen 14, in Velbert 30 (minus 7) und in Wülfrath 1(plus 1).

1146 Personen gelten inzwischen als genesen.

Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 82.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 16,5.