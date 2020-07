„Ratingen Erleben!“ geht weiter : Lese-Reihe unter freiem Himmel wird fortgesetzt

Ratingen Autorin Gina Mayer vom Niederrhein stellt am 8. August ihre Kinderbuch-Serie vor. Karten gibt es ab sofort bei Spiel & Buch. Nach der Lese-Reihe gibt es dann Open-Air-Kino.

In zwei Wochen, am Samstag, 8. August, endet dann die Reihe mit einer Lesung der am Niederrhein lebenden Autorin Gina Mayer aus ihrer Kinderbuch-Serie „Der magische Blumenladen“. Gina Mayer wird aus zweien dieser Bände lesen. Ihre Freude sollten dabei vor allem Kinder von fünf bis zehn Jahren und deren Eltern haben. Die Karten für diese Lesung sind für einen Preis von 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder bis zehn Jahre im Vorverkauf bei Spiel & Buch Obertor 3-4, erhältlich.

Auch nach der dritten Lesung, als Kooperationsprojekt der drei Buchhandlungen – Buch-Café Peter & Paula, Altstadt-Buchhandlung sowie Spiel & Buch unter Organisation der Ratingen Marketing GmbH, geht es mit Aktionen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Ratingen Erleben!“ weiter. So lädt die Ratingen Marketing GmbH am Wochenende nach den Sommerferien, vom 14. bis 16. August, in Kooperation mit dem Kino 1 & 2 Ratingen, zum Open-Air-Kino auf dem Rathausvorplatz ein. An diesem Wochenende können die Besucher bei insgesamt fünf spannenden und unterhaltsamen Filmvorführungen ein ganz besonderes Kino-Erlebnis unter freiem Himmel genießen. Die Kino-Karten sind ab sofort ausschließlich im Vorverkauf, beim Kino 1 & 2 Ratingen erhältlich.