Ratingen : Stadt nutzt Ferien zu Schul-Digitalisierung

Ratingen Während Schüler und Lehrer ihre Ferien genießen, herrscht in vielen Ratinger Schulen rege Betriebsamkeit. Stadt und Kommitt treiben die Digitalisierung der Bildungseinrichtungen voran.

Mit Ausbruch der Corona-Pandemie war an den Ratinger mit einem Schlag nichts mehr wie vorher. Über viele Wochen fand kein Präsenzunterricht mehr statt. Lehrer und Schulen suchten fieberhaft nach Lösungen. Und so wurde vielerorts der Unterrichtstoff per E-Mail, Chatromms oder Videokonferenzen vermittelt. Noch immer ist unklar, wie der Unterricht nach den Ferien aussehen wird. Um für alla Fälle gerüstet zu sein, treibt die Stadt Ratingen mit Unterstütztung der Stadtwerke-Tochter Kommitt jetzt mit Hochdruck die Digitalisierung voran.

Im Anschluss folgen die weiterführenden Schulen. Im Kopernikus-Gymnasium werden weitere Klassenzimmer mit einem digitalen Anschluss versorgt. „Die Martin-Luther-GEsamtschule wird durchdigitalisiert“, so Steuwe. Weitere Arbeiten sind am Bonhoeffer-Gymnasium und der Käthe-Kollwitz-Schule geplant. Sukzessive sollen so alle Ratinger Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Einzige Ausnahme: „Das Innenstadtgymnasium. Hier laufen derzeit Sanierungsarbeiten. Erst. wenn diese abgeschlossen sind, folgt die Digitalisierung“, so Steuwe.