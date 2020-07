Corona-Zahlen : Drei Städte ohne Infektionsfälle

Kreis Mettmann Nach Mettmann sind nun auch Haan und Wülfrath ohne einen Corona-Fall. Die Freitag vom Kreisgesundheitsamt gemeldete Zahl der Infizierten liegt im Kreis um sieben unter dem Wert vom Donnerstag.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 118 Infizierte, davon in Erkrath 5 (minus 1), in Haan 0 (minus 1), in Heiligenhaus 8 (minus 1), in Hilden 17 (minus 2), in Langenfeld 9 (minus 4), in Mettmann 0, in Monheim 28, in Ratingen 14 (plus 5), in Velbert 37 (minus 2)und in Wülfrath 0 (minus 1).