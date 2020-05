Projekt : Blauer See: Theater startet Hilfsaktion

Die Schauspieler kamen noch einmal zusammen. Das Ensemble der Naturbühne am Blauen See verabschiedet sich bis zum nächsten Jahr. Foto: Blazy, Achim (abz)

In diesem Jahr wird es auf der Naturbühne keine Darbietungen von „Theater Concept“ geben. Nun ist man auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Eigentlich hätten am Montag die Proben des neunköpfigen Ensembles für die Premiere am Pfingstwochenende beginnen sollen. 48 Vorführungen standen 2020 auf dem Spielplan.

Neben der Zelt-Zeit muss nun auch die zweite Großveranstaltung, die über Pfingsten hätte beginnen sollen, abgesagt werden. Die Familientheaterproduktion „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ von „Theater Concept“ auf der Naturbühne am Blauen See muss komplett entfallen. „Leider lässt uns nun der Erlass der Bundesregierung, keine Großveranstaltungen bis zum 31. August zu veranstalten, keine andere Möglichkeit, als unsere Familientheater-Reihe in diesem Jahr komplett abzusagen und auf das kommende Jahr zu verschieben“, sagt Regisseur Ralph Reiniger. Das Stück solle dann „eins zu eins“ nachgeholt werden.

Info Und so kann man sich beteiligen Spenden Wer helfen mag, der kann sich an der Idee „ Eine Pfote und ein Hut“ beteiligen. Regiesseur Ralph Reiniger: „Dazu kauft man eine Pfote, eine große Familienpfote oder sogar den Hut vom alten Pettersson und bekommt als Symbol für die Unterstützung einen Aufkleber mit eben der Pfote oder dem Hut.“ Der Name des Spenders samt Pfoten oder Hut soll dann an den Bühnenzaun gemalt werden. Man sendet dazu eine E-Mail mit Name und Adresse an info@theaterconcept.de und schreibt, ob man eine Pfote (fünf Euro), die Familienpfote für zehn Euro und den großen Hut von Pettersson für 25 Euro als Aufkleber erwerben möchte. Sobald das Geld eingegangen sei, werde der Aufkleber versandt.

Daraus wird coronavirus-bedingt jetzt aber nichts. „Das ist für alle von uns eine schwere Zeit, denn wir haben nicht nur keine Einnahmen, dafür aber Ausgaben, die weiterlaufen“, sagt Reiniger, der Inhaber der Wittener Firma „Theater Concept“ ist.

Knapp 100.000 Euro an Investitionskosten – vor allem für Kostüme und das Bühnenbild – habe Reiniger bereits ausgegeben. Nun, wo das Musical abgesagt ist, kommen natürlich auch keine Zuschauer zur Naturbühne, obwohl bereits die Rede ist von verkauften Karten im Wert von mehr als 90. 000 Euro. „Allein für Kindergärten und Schulklassen haben wir Karten im Wert von rund 80.000 Euro verkauft. Diese Vormittags-Karten werden aber komplett erstattet“, sagt Reiniger. Für die Pettersson und Findus-Darbietungen am Nachmittag gebe es allerdings mehrere Optionen.

„Ticketinhaber für die Vorstellungen am 31. Mai, 1. Juni, 3. und 4. Oktober 2020 könnten ihre Karten gegen einen Gutschein für eine Vorstellung am 23. Mai und 24. Mai sowie am 2. und 3. Oktober 2021 tauschen. Ticketinhaber, die Karten für eine der anderen Vorstellungen haben, können diese gegen einen beliebigen Termin der übrigen Vorstellungen eintauschen“, heißt es auf der Homepage von „Theater Concept“. Den Veranstalter kann man diesbezüglich per Email, info@theaterconcept.de, erreichen. Fans der Naturbühne und des Theaters können bereits jetzt Karten für das kommende Jahr kaufen. „Sie helfen uns damit, die existenziellen Probleme, die in der Saison 2020 entstehen, abzumildern“, heißt es dort weiter.

Wem es allerdings nicht möglich ist, Tickets zu tauschen, dem erstattet der Veranstalter selbstverständlich das Geld zurück (Email an info@theaterconcept.de mit Namen und Rechnungsnummer). Wer dem Theater in diesen ungewissen Zeiten direkt helfen mag, kann dies auch tun (siehe Info).

„Theater Concept“ hat das Stück „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ nach Ratingen zurückgeholt. Zuletzt stand das Stück im Jahr 2012 auf dem Spielplan am Blauen See. Auch in diesem Jahr hatte Ralph Reiniger die besten Geschichten des schwedischen Autors Sven Nordqvist zu einem spannenden, lustigen und aktionsgeladenen Musical gemacht.

Die Besucher müssen nun also ein ganzes Jahr lang auf Caruso, den Arien singenden Hahn, den gefährlichen Stier vom Nachbarn Andersson, den Hühner klauenden Fuchs, das wilde Schwein im Kartoffelfeld, den Nachbarn Gustavsson sowie auf das ungleiche Freundespaar Pettersson und Findus warten.

Wie auch das Ensemble, das in originellen Kostümen jetzt am Veranstaltungsort war, „um sich zu besprechen, wie es weitergeht und um sich gegenseitig Mut zu machen“.