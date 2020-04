Theater Krefeld Mönchengladbach : Das ist die Theater-Spielzeit 2020/21

Foto: Lammertz, Thomas (lamm) Infos Das ist die Theaterspielzeit 2020/2021 in Krefeld

Krefeld/Mönchengladbach Coronarevue und Märchenoper statt Geistervorstellung: Einen modifizierten Spielplan haben Intendant Michael Grosse und sein Team vorgelegt. Zu den erhofften Kassenschlagern gehört „Cabaret“. Aber für die kommende Spielzeit gilt: Änderungen vorbehalten - sobald es neue Schutzauflagen gibt.

Von Petra Diederichs

Es wird keinen „Maskenball“ geben, keine „Maske in Blau“, und doch bestimmt das Coronavirus den Spielplan des Theaters Krefeld Mönchengladbach, der am Donnerstag vorgestellt wurde. „Alles maskiert“ heißt es in der Operette „Eine Nacht in Venedig“, die im Mai im Gladbacher Haus Premiere hat und 2021/22 nach Krefeld kommt. Die Zeile ist Inspiration für eine „Musikrevue aus Corona-Zeiten“, die ab Februar die Krisenmonate beleuchtet. Ulrich Proschka geht darin unter anderem der Frage nach, warum sich Deutsche mit Toilettenpapier eindecken, Franzosen mit Rotwein und Amerikaner mit Waffen. Auch „The Plague“ (Die Seuche) soll ins Musikprogramm. Aus der Textvorlage von Daniel Defoes „Die Pest zu London“ kreiert Kobie van Rensburg ein Opernpasticcio.

„Wir haben uns viel vorgenommen, schon vor Corona. Und es wird alles kommen, wenn auch zu einem Zeitpunkt xy“, sagt Intendant Michael Grosse. Deshalb startet die Krefelder Spielzeit mit der Oper „Rusalka“, die bisher nur eine Geisterpremiere erlebt hatte.

Grosse ist „nicht glücklich, dass Theater bei den Lockerungsdiskussionen keine Rolle spielen“. Anders als andere Häuser ist der Betrieb in Krefeld/Mönchengladbach nicht beendet. Hygienekonzepte - auch fürs Publikum - laufen auf Hochtouren. „Wir brennen darauf, wieder zu spielen.“

Zehn Produktionen für die große Bühne und drei kleine Formate kündigt Operndirektor Andreas Wendholz fürs Musiktheater an. Zu Klassikern wie Rigoletto, Salome und Madama Butterfly kommen die Abschiedsrolle für Sopranistin Debra Hays im Andrew-Lloyd-Webber-Musical „Sunset Boulevard“ und die Operngala (KR 5. Dezember, MG 6. Dezember) mit dem Thema Belcanto.

Das Schauspiel hat unter neun Produktionen drei Uraufführungen. Bei den Regisseuren hat Matthias Gehrt „deutlich verjüngt“ und „drei kommen aus dem außereuropäischen Ausland, darauf sind wir stolz“. Die Spielzeit eröffnet in Rheydt mit „Cabaret“. „Mit Jannike Schubert haben wir eine ausgebildete Musicalsängerin, die die Sally Bowles spielen kann“, sagt der Schauspieldirektor. Er gibt zu, dass er erwartet, mit Cabaret einen Kassenschlager zu landen.

Das außereuropäische Theater hat diesmal afrikanische Wurzeln: Martin Ambara aus Kamerun schreibt zurzeit ein Stück, „Manoka Express“ fürs Gemeinschaftstheater und wird auch Regie führen.

Joseph Beuys’ 100. Geburtstag wird im kommenden Jahr auch auf der Bühne zelebriert. Unter dem Arbeitstitel „Beuys’ Küche“ wird eine entsprechende Bühnenperformance entstehen.

Der Bogen spannt sich weit: von der mittelalterlichen Heldin Jeanne d’Arc, der Philipp Sommer einen Abend widmen will, der vermutlich in der alten Krefelder Samtweberei und im Möchengladbacher Kulturbunker aufgeführt wird, bis zur zeitgenössischen Liebesgeschichte eines israelisch-palästinensichen Paares. Tschechow (Drei Schwestern), Heiner Müller (Anatomie Titus Fall of Rome), Dürrenmatt (Die Physiker), eine Komödie (Der Raub der Sabinerinnen) und Zeitgenössisches kommen auf die Bühne.

Beim Ballett geht es um große Gefühle und große Namen. Shakespeares Liebespaaren aus „Der Sturm“ und „Ein Sommernachtstraum“ widmet Robert North einen Abend. „Liebe und Tod“ heißt eine neue Produktion, in der es neben dem bekannten „Der Tod und das Mädchen“ (diesmal in großer Besetzung) auch eine Uraufführung geben wird, an der North noch arbeitet. Nach Mönchengladbach geht der gefeierte „Beethoven“. Und dort hat im kommenden Jahr eine geheimnisvolle Dame ihren Auftritt: Mata Hari.

„Wir hoffen, dass alles so stattfinden kann, wie wir es geplant haben. Sonst werden wir es anpassen müssen“, sagt Grosse. Ob der geplante Beethoven-Marathon - neun Sinfonien an einem Tag - mit den NIederrheinischen Sinfonikern steigen kann, ist derzeit fraglich. Seinen Konzertplan stellt Generalmusikdirektor Mihkel Kütson in der kommenden Woche vor.

Einen Abo-Cocktail, der dem Publikum Lust auf die neue Spielzeit machen soll, wird es demnächst geben - allerdings nur digital. Das Spielzeitheft ist als pdf auf der Theaterhomepage abrufbar. Abonnenten erhalten derzeit Dankeschön-Postkarten mit Porträts von Ensemblemitgliedern: „Danke, dass Sie uns in der Krise treu bleiben“, steht darauf.