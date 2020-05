Coronavirus-Krise : Menüs werden nach Hause geliefert

Die Betreiber des Tiefenbroicher Restaurants und Cafés „Süße Sünde und Meer“ haben schnell finanzielle Unterstützung bekommen. „Wir waren wohl in der ersten Bewilligungswelle dabei. Das ging schnell und unkompliziert. Innerhalb von 48 Stunden haben wir den positiven Bescheid erhalten, nur drei Tage später war das Geld auf dem Konto“, sagt Inhaberin Angelika Wiesner.

Im Vergleich zu nicht wenigen anderen Gastronomen haben die Besitzer des Tiefenbroicher Restaurants und Cafés „Süße Sünde und Meer“ die Soforthilfe vom Land in Höhe von 9000 Euro bereits erhalten. „Wir waren wohl in der ersten Bewilligungswelle dabei. Das ging schnell und unkompliziert. Innerhalb von 48 Stunden haben wir den positiven Bescheid erhalten, nur drei Tage später war das Geld auf dem Konto“, sagt Inhaberin Angelika Wiesner. Das sei sehr wichtig gewesen, fügt die 63-Jährige hinzu, die zusammen mit ihrem Ehemann Heinz Klein das Restaurant an der Sohlstättenstraße seit nunmehr rund neun Jahren betreibt.