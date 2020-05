Neanderlandsteig : Touren rund um die Stadt schaffen Perspektiven

Ein Stück weit führt die Route über den Panoramaradweg. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Ganz im Norden des Bergischen Landes, dort, wo es mit seinen letzten Ausläufern an das Tal der Ruhr heran reicht und das Ruhrgebiet schon nah ist, schlängelt sich eine Wandertour rund um die Stadt Heiligenhaus.

(jün) Charakteristisch für diese Tour sind die Wechsel zwischen verwunschenen Waldpassagen, pittoresken Bachtälern und grandiosen Weitblicken. Gewandert werden soll am 11.Juni, mit den entsprechenden Abstandsregeln und unter der Voraussetzung, dass die Kontaktverbote bis dahin aufgehoben sind.

Teilabschnitte des NeanderlandSteigs und der Neanderland Erlebnisschleifen bilden in Kombination mit lokalen Wanderwegen diese vielfältige Streckentour, die von „Der Weggefährte“ angeboten wird. Dahinter verbirgt sich Michael Schulze, Geograf und zertifizierter Tourenleiter (mit Schwerpunkt Landschaftserleben). Ausgangspunkt der Tour rund um Heiligenhaus ist der Bahnhof in Hösel, von wo aus die Wanderer in die weiten Waldlandschaften des Landsberger Busches eintauchen. In Görscheid ist dann die Trasse des Panoramaradwegs Niederbergbahn erreicht. Für einen guten Kilometer müssen sich die Wanderer den Weg mit Radfahrern teilen

Wieder auf federndem Waldboden geht es dann durch Vogelsangbachtal und Rinderbachtal – zwei Highlights der Route. Das Stadtzentrum von Heiligenhaus ist hier direkt nebenan und dennoch fühlt man sich weit ab von allem mitten in der Natur. Die Abtsküche empfängt uns mit dem idyllischen Teich. Vorbei an Isenbügel geht es über die Ruhrhöhen bis Hangkante zum Ruhrtal: Der Blick auf die Ruhr ist großartig und gibt nochmal Energie für den langen Abstieg hinunter zu den Ufern der Ruhr. In Kettwig vor der Brücke empfängt die Wanderer der Fluss mit sanft plätschernden Wellen.

Tourenhighlights sind der Jüdische Friedhof Kettwig vor der Brücke, der Panorama-Radweg Niederbergbahn, Vogelsang- und Rinderbachtal, die Abtsküche, die Ruhrhöhen und Kettwig mit seinem Fachwerkidyll an der Ruhr.