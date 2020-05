Ratingen : An die Schere, fertig, los!

An die Schere, fertig, los!

Ratingen Nach wochenlangen Schließungen können die Corona-Frisuren endlich weg. Unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen. Vorwiegend sind es jungen Männer, die sehnsüchtig auf die Wiedereröffnung der Friseure und Barbershops ab diesem Montag gewartet haben

Alle Hände voll zu tun haben die Herren vom „Barbershop Herrensalon Ratingen“ an der Wallstraße am Montagvormittag. Im Salon herrscht „Hochbetrieb“, soweit es die Sicherheitsabstände zulassen. Die Friseurstühle sind besetzt. Der Wartebereich auch. Draußen vor dem Laden, vor dem es „Abstandsmarkierungen, aufgetragen mit Kreide, gibt, warten die nächsten Kunden. Mit Wartemarken. Die Atemschutzmaske jederzeit griffbereit in der Tasche. Vorwiegend sind es jungen Männer, die sehnsüchtig auf die Wiedereröffnung der Friseure und Barbershops ab diesem Montag gewartet haben.