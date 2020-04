Autobahn 3 : Brücke im Kreuz Hilden fällt

Abriss AB-Brücke am Hildener Kreuz Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Fünf große Bagger haben am Wochenende die Brücke der A3 in Fahrtrichtung Köln über die A46 im Kreuz Hilden abgerissen. In den 1960er Jahren war sie errichtet worden. Sie wird durch einen Neubau ersetzt.

