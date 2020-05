Hösel : Politik-Streit: Dürfen Schüler Brücken bemalen?

Hösel In Hösel diskutiert man darüber, ob Brückenpfeiler am Busbahnhof von Schülern bemalt werden sollen. Die CDU findet diesen Vorschlag gut, die SPD spricht von einer falschen pädagogischen Marschroute.

Ist das Kunst? Kann oder muss das weg? In Hösel diskutiert man über Brückenpfeiler am neuen Busbahnhof, die – um es vorsichtig zu sagen – farbig umgestaltet wurden. Man freut sich, dass der Verkehrsknotenpunkt endlich genutzt werden kann. „Das schöne Bild wird aber durch hässliche Graffiti an den Brückenpfeilern gestört“, urteilen die Höseler CDU-Ratskandidaten Michael Droste und Tatjana Pfotenhauer. „Vielleicht könnten dort Schüler der Höseler Grundschule oder Jugendliche des Jugendzentrums (JUZ) Hösel die Pfeiler offiziell bemalen. Damit werden vielleicht künftige Schmierereien verhindert“, betont Stefan Heins, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender. Die Stadtverwaltung soll Möglichkeiten prüfen.

Die SPD Hösel/Eggerscheidt sieht das ganz anders: Mit großer Verwunderung über „das Rechtsverständnis der CDU“ habe man den Vorschlag von Droste und Pfotenhauer wahrgenommen. Nach Ansicht von SPD-Ratsherr Dr. Willm Rolf Meyer ist „das Beschmieren öffentlichen Eigentums absolut nicht tolerierbar“. Eine Legalisierung der Schmierereien durch die Malerlaubnis für Grundschüler und JUZ habe die falsche Vorbildfunktion, meinte Meyer. „Gerade Grundschüler müssen lernen, was Mein und Dein und was öffentliches Eigentum ist“, ergänzt der Politiker. „Öffentliches Eigentum darf nicht beschädigt werden, auch nicht in Hösel“, so der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Hans Kraft. Das Problem seien die unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse mit Blick auf diesen Bereich. Aus Sicht der SPD fühlt sich keiner so recht für den Gesamteindruck verantwortlich. Der Ratsarbeitskreis „Sauberes Ratingen“ sollte sich mit dem Bahnhofsvorplatz befassen, die Graffiti entfernen lassen und ein positives Gesamtbild sicherstellen, so die SPD.