Ratinger Karneval : Neues Prinzenpaar überrascht alle

Christian Drewa und Dr. Tina Pannes wurden am Mittwochabend als designiertes Prinzenpaar vorgestellt. Foto: Achim Blazy (abz)

Breitscheid Christian Drewa und Dr. Tina Pannes werden die Narren in die Session 2021/2022 führen.

Als das designierte Prinzenpaar am Mittwochabend aus der Limousine am Schloss Linnep stieg, richteten sich die Blicke geradezu reflexhaft auf die künftige Ratingia. Denn die hatte man bisher im Karneval überhaupt nicht verortet. Dabei hatte sie längst ihre Erfahrungen im Winterbrauchtum gesammelt – unter anderem in ihrer Funktion als langjährige FDP-Chefin. Umso größer war also die Überraschung bei den Gästen, die vor dem Eintritt gemäß 3 G-Regeln kontrolliert worden waren.

Nun wird also Dr. Tina Pannes (39) demnächst den Narren zujubeln. Ja, sie sei im Laufe der Zeit karnevalisiert worden, erzählte die Politikwissenschaftlerin, die lange Zeit der führende Kopf der Ratinger Liberalen war.

An ihrer Seite wird Christian Drewa (31) stehen, der ebenso wie Pannes von dem Abend in zauberhafter Kulisse ergriffen war. Da schwang bei den Beiden jede Menge Demut mit, ist es doch längst keine Selbstverständlichkeit, in Pandemiezeiten den Karneval wieder aufleben zu lassen.

Peter Hense, Vorsitzender des Karnevalsausschusses, betonte, dass man das Prinzenpaar erst vor wenigen Wochen gefunden habe. Es gebe mit Blick auf die kommende Session (Motto „Jeck is back, mer sin widder do!“) immer noch viele Unwägbarkeiten.