Ratingen : Änderung des Wahllokals im Ratinger Süden

() Die Wahlberechtigten des Wahlbezirks 7083 in Ratingen Süd haben mit ihrer Wahlbenachrichtigung auch die Information erhalten, dass sich ihr Wahllokal im AWO-Seniorentreff auf der Düsseldorfer Straße 141 befinden wird. Aufgrund eines Wasserschadens und erforderlichen baulichen Maßnahmen steht dieses Wahllokal jedoch am Wahltag nicht zur Verfügung. Alle Wahlberechtigten dieses Bezirks wurden deshalb bereits per Brief darüber informiert, dass sie stattdessen ihr Wahlrecht in der Gebrüder-Grimm-Schule, Karl-Mücher-Weg 17, ausüben können. Die Verwaltung bittet für diese notwendige Verlagerung des Wahllokals um Verständnis und weist darauf hin, dass von dieser Änderung nur Personen betroffen sind, die am Wahltag im Wahllokal wählen möchten.