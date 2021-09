Radverkehr in Heiligenhaus : Werben um Rücksicht auf dem Radweg

Heiligenhaus Auf dem Panorama-Radweg kommt es in jüngster Zeitn vermehrt zu Konflikten und Zusammenstößen zwischen Radfahrern und Fußgängern. Neue Piktogramme auf dem Boden mahnen jetzt Rücksichtnahme an.

Die Piktogramme des Schildes sind nun auch in einem anderen Blickwinkel auf dem Weg zu entdecken: An insgesamt acht Stellen auf Heiligenhauser Stadtgebiet, zum Beispiel auf Höhe Ehemannshof, Görscheider Weg, Siegweg sowie zwei in der Nähe des Forum Hitzblecks, sind auf den Boden aufgemalte unübersehbare Bilder mit gut 1,5 Meter Breite, ebenfalls auf blauem Grund, zu sehen, die noch einmal an die Rücksichtnahme erinnern sollen. „Gemeinsam mit Rücksicht“ steht darunter. Die Erinnerungen werden nötig, weil es auf dem drei Meter breiten Panorama-Radweg immer wieder zu Problemen zwischen Radfahrern und Fußgängern kommt, Konflikte, die leider auch immer wieder in Unfällen mit schwersten Verletzungen münden. „Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass es sich bei dem Panorama-Radweg weder um einen Radschnellweg, noch um einen Spielplatz, sondern um einen gemeinsamen Fuß- und Radweg handelt“, erklärt Polizeihauptkommissarin Saskia Pletsch von der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann. Gemeinsam mit ihrem Kollegen, Polizeihauptkommissar Jens Jaraczewski-Kuhlen, hatte sie im Frühjahr 2020 nach einer damaligen Häufung von zum Teil schweren Unfällen auf der beliebten Trasse die Kampagne „FAIRkehr auf dem Panorama-Radweg“ ins Leben gerufen. In dessen Rahmen hat nun die Stadt Heiligenhaus mit den Bodenpiktogrammen vorgelegt, Michael Krahl, Fachbereichsleiter Tiefbau, hofft nun, dass andere anliegende Städte nachziehen. Neben mehreren Kontrolleinsätzen zeigen die Expertinnen und Experten der Mettmanner Verkehrsunfallprävention auch an Info-Ständen am Wegesrand Präsenz und suchten hierbei gezielt das Gespräch mit den Menschen (Siehe Infobox). Immer wieder sei dabei die fehlende gegenseitige Rücksichtnahme bemängelt worden: „Radfahrer beschwerten sich über die Fußgänger, die nicht ausreichend Platz machen würden. Fußgänger beschwerten sich über Radfahrer, die mit überhöhtem Tempo vorbeirauschen. Radfahrer beschweren sich über Jogger, die ihr Klingeln nicht hören, weil sie beim Laufen Ohrstöpsel zum Musikhören tragen“, so Jens Jaraczewski-Kuhlen. Trotz des Namens „Panorama-Radweg“ hätten die Radfahrer hier eben nicht unbedingte Vorfahrt, das verstünden vor allem auch auswärtige Radfahrer gerne mal falsch. Der Name bedeute vor allem, dass die Wege an das Radwegenetz angebunden sind, merkt Krahl an. Er gibt zu, selbst gerne mit dem Rad schnell unterwegs zu sein: „Ich habe auch gar nichts dagegen, dass man hier mit dem Rad schnell fährt, aber eben nur, wenn niemand gefährdet wird. Man kann dann auch klingeln und vor allem bremsen, um den anderen auch das Gefühl der Sicherheit zu geben. Der plakative Aufdruck ‚Gemeinsam mit Rücksicht‘ soll alle auf dem Geh- und Radweg daran erinnern, dass eine sichere Nutzung nur gemeinsam erreicht werden kann.“