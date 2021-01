Politik in Ratingen : CDU-Fraktion schlägt Jugendkulturpreis vor

Ratingen Nach dem großen Erfolg des Jugendkulturjahres will die CDU-Fraktion jetzt einen Jugenkulturpreis ausloben. Mit einem Antrag stellen die Ratsmitglieder das Thema zur Diskussion.

Eingebunden werden sollen dabei Ratinger Schulen, das Stadtarchiv und die Ratinger städtischen Museen, das Oberschlesische Landesmuseum, die Musikschule und weitere Kultureinrichtungen. „Der Preis sollte jeweils unter ein gesellschaftlich relevantes Oberthema gestellt werden, zu dem einzelne oder Gruppen von Jugendlichen sich in einer Sparte ihrer Wahl künstlerisch positionieren können“, so der CDU-Antrag. So wird zunächst für das Jahr 2021 das Thema „1.700 Jahre jüdisches Leben nördlich der Alpen“ vorgeschlagen, das im Rahmen des diesjährigen Festjahrs deutschlandweit gefeiert wird.

„Aufgrund der jüdischen Spuren in unserer Stadt und einer wieder zunehmen lebendigen jüdischen Kultur in Ratingen sollten wir uns an diesem Jubiläum beteiligen. Wenn sich Jugendliche mit dem Thema auseinandersetzen, erhoffen wir uns nachhaltige Effekte. Insofern finden wir, dass das Thema jüdisches Leben sich sehr gut als Oberthema für den Jugendkulturpreis eignet“, so die CDU.