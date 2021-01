Ratinger Stadtverwaltung : Der Homeoffice-Anteil wird ausgebaut

Ratingen Auch die Stadtverwaltung ist angehalten, Mitarbeiter von Zuhause aus arbeiten zu lassen, wenn das möglich ist. Dafür sollen weitere Endgeräte angeschafft werden. Der Markt jedoch ist ausgedünnt.

Arbeit in der Corona-Zeit : So funktioniert Homeoffice in Neuss

Wer muss unbedingt noch vor Ort arbeiten und warum? Die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung bezieht sich ja in erster Linie auf Büroarbeitsplätze. Daraus geht schon hervor, dass andere Tätigkeiten grundsätzlich nicht Homeoffice-fähig sind (Erzieherinnen und Erzieher, Hausmeister, Arbeitsbereiche wie Müllabfuhr, Straßenreinigung, Grünpflege, Einsatzbereich Feuerwehr, Ordnungsdienst etc.). Auch Tätigkeiten mit Publikumsverkehr (Bürgerbüro) sind natürlich ausgeschlossen, und schließlich gibt es auch „Schreibtisch“-Tätigkeiten, die zwingend mit speziellen Anwendungen verbunden sind, die nur vor Ort verfügbar sind, etwa im Planungsbereich.

Wie sieht es mit der technischen Ausrüstung der Mitarbeiter aus? Gibt es dort Probleme? Seit Beginn der Pandemie sind bereits mehr als 180 Laptops und weitere Endgeräte angeschafft worden, um ortsunabhängiges Arbeiten in größerem Umfang zu ermöglichen. Weitere Anschaffungen sind vorgesehen. Allerdings wird das angesichts des aktuell sehr angespannten Beschaffungsmarktes nicht so schnell gehen, dass alle Bedarfe sofort abgedeckt werden können. Die technische Ausrüstung wird aber Zug um Zug ausgebaut.

Was machen die Mitarbeiter in geschlossenen Einrichtungen wie Jugendzentren? Die Mitarbeiter in geschlossenen Einrichtungen wie Jugendzentren oder Seniorentreffs haben digitale Angebote geschaffen, um mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu bleiben. Der Seniorenkanal auf Youtube erfreut sich bekanntlich großer Beliebtheit, zudem bedienen die Kolleginnen aus den Seniorentreffs die viel genutzte Corona-Hotline für Senioren. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendzentren haben jede Menge kreative Möglichkeiten geschaffen, um mit ihren Besuchern in Kontakt zu bleiben, von Online-Spielen über Wettbewerbe bis hin zu einer (echten) Essensausgabe auf dem Abenteuerspielplatz. Über Social Media, per E-Mail oder klassisch über das Telefon ist es weiterhin möglich, einfach mal zu quatschen, Ballast abzuwerfen oder Beratungsgespräche zu führen. Dafür sind die Mitarbeiter teilweise sogar im Schichtbetrieb erreichbar.