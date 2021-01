Corona-Entwicklung am Sonntag : Inzidenz im Kreis Mettmann fällt unter 100

Corona-Entwicklung am Sonntag

Seit kurzem gilt eine verschärfte Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Supermärkten. Foto: dpa/Sven Hoppe

Das Landeszentrum Gesundheit NRW meldet für Sonntag einen Rückgang der Inzidenz im Kreis Mettmann um 13,6. Damit fällt unsere Region nach rund drei Monaten wieder unter den Wert von 100.

Zuletzt lag die Kreis-Inzidenz am 24. Oktober 2020 bei einem Wert unter 100: und zwar mit 88,8. Zwar meldete das Landeszentrum Gesundheit für den 5. Januar 2021 mit 98,2 ebenfalls eine Inzidenz unter 100 – damals aber hatte es offenbar einen Fehler bei der Übertragung der Corona-Zahlen vom Kreis gegeben, der auch entsprechend kommuniziert worden war. Laut internen Berechnungen des Gesundheitsamtes lag die Inzidenz auch an diesem Tag bei über 100. Den bisherigen Höchststand hat der Kreis Mettmann am 12. Januar mit 216,2 erreicht.