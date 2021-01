Heiligenhaus : Radler kollidiert mit Fußgänger

Heiligenhaus Für einen 29-jährigen Radfahrer kam es am Samstagmittag ganz dick. Zu schnell, anegtrunken und widerrechtlich auf dem Gehweg unterwegs kam es zu einem Unfall. Zusätzlich stellte sich heraus: Der Mann war zur Fahndung ausgeschrieben.

Bei einem Unfall auf dem Fußweg an der Rheinlandstraße wurde am Samstagmittag ein Radfahrer verletzt. Laut Angaben der Polizei nutzte der Fahrradfahrer widerrechtlich den Gehweg und stieß auf Höhe der Hausnummer 5 dort gegen 12.10 Uhr mit einem Fußgänger zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte an Kopf und Schulter.