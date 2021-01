Großeinsatz in Düsseldorf-Grafenberg : Jugendlicher baut in seinem Zimmer Böller – Kontrollierte Sprengung

Jugendlicher baut in seinem Zimmer Böller – Kontrollierte Sprengung

Großeinsatz in Düsseldorf-Grafenberg

Düsseldorf Im Zimmer eines Jugendlichen hat die Düsseldorfer Polizei in der Nacht auf Samstag selbstgebaute Böller und chemische Substanzen gefunden. In Grafenberg wurden sie kontrolliert gesprengt.

Am späten Freitagabend hat es in Düsseldorf-Grafenberg einen großen Polizeieinsatz gegeben. Nach Hinweisen durchsuchte die Polizei gegen 23.20 Uhr ein Einfamilienhaus. In dem Zimmer des Jugendlichen fanden die Einsatzkräfte selbstgebaute Böller und chemische Substanzen. Nach Angaben der Polizei wurden vor Ort Hinweise gefunden, dass der Jugendliche mit Chemikalien hantiert hatte.