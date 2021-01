Pandemie im Kreis Mettmann : 140 Corona-Patienten momentan im Krankenhaus

Mit einem Rückgang der Infiziertenzahlen auf nun 991 rutscht auch die Inzidenz unter die 100er-Marke. Im Krankenhaus werden momentan 140 Menschen betreut.

Fallzahlen Der Kreis Mettmann verzeichnet am Sonntag 991 Infizierte, (-35). Davon leben in Erkrath 95 (-2, 17 neu infizierte, 19 genesen), in Haan 69 (+8; 10 neu, 2 genesen), in Heiligenhaus 90 (-2, 13 neu, 14 genesen), in Hilden 92 (-5; 12 neu, 16 genesen), in Langenfeld 108 (-4, 7 neu, 9 genesen), in Mettmann 107 (-20, 2 neu, 22 genesen), in Monheim 46 (-1, 7 neu, 7 genesen), in Ratingen 155 (-7, 11 neu, 15 genesen), in Velbert 170 (-6, 33 neu, 37 genesen) und in Wülfrath 59 (+4, 7 neu, 2 genesen).