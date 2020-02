Ratingen : BU will Bio-Garten am Blauen See

BU will Bio-Garten am Blauen See

Der prachtvolle Mammutbaum am Blauen See. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Volkshochschule soll in das Projekt einbezogen werden. Düsseldorf ist Vorreiter.

(kle) Politische Initiativen mit Blick auf Natur und Umwelt haben Konjunktur. Nun hat die Fraktion der Bürger Union folgenden Antrag gestellt: Die Verwaltung wird gebeten, in einer Vorlage Möglichkeiten aufzuzeigen, in welcher Form und an welchen möglichen Standorten sich ein Bio-Garten, der ein ganzjähriges Kursangebot der Ratinger Volkshochschule (VHS) ermöglicht, verwirklicht werden kann. Prioritär ist ein VHS-Bio-Garten am Standort Umweltbildungszentrum am Blauen See zu prüfen.