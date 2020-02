Stadtranderholung : Anmeldungen für die Osterferien

Zum Basteln tragen die Betreuer jede Menge Material zusammen. Da können die Kinder gerne zugreifen. Foto: RP/Maik Grabosch

Die Stadtranderholung bietet Spiel- und Freizeitaktivitäten für Schüler an.

(jün) In den Osterferien bietet das Ratinger Jugendamt wieder die beliebte Stadtranderholung für Schülerinnen und Schüler im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. In zwei Gruppen werden die Kinder täglich von 9 bis 16.30 Uhr von Mitarbeiterteams betreut. Neben einem vielfältigen Spiel- und Freizeitangebot werden zweimal pro Woche Ausflüge gemacht, zum Beispiel in ein Spaßbad oder zu einem Freizeitpark. Die Kinder erhalten ein warmes Mittagessen beziehungsweise Lunchpakete und Getränke.

Die Stadtranderholung findet in der ersten Osterferienwoche vom 6. bis 9. April und in der zweiten Woche vom 14. bis 17. April statt. Untergebracht sind die Kinder im städtischen Jugendhaus am Stadionring 9. Der Teilnehmerpreis pro Woche beträgt für das erste Kind 53 Euro, ab dem zweiten Kind je 42 Euro und ermäßigt 15 Euro.

Ab sofort können die Kinder per Brief oder E-Mail schriftlich angemeldet werden. Die entsprechenden Anmeldeformulare sind im Amt für Kinder, Jugend und Familie, Minoritenstraße 3 (1. Obergeschoss), sowie auf der städtischen Homepage unter www.ratingen.de erhältlich. Eine Anmeldung ist nur für eine Ferienwoche möglich. Eine Zu- oder Absage wird schriftlich mitgeteilt. Wird der ermäßigte Teilnehmerpreis in Anspruch genommen, müssen die notwendigen aktuellen Bescheinigungen als Kopie dem Anmeldeformular beigefügt werden. Die Anmeldefrist gilt bis Freitag, 7. Februar. Sollten noch Plätze fre sein, werden auch danach noch Anmeldungen entgegengenommen.

Damit keine Langeweile aufkommt, gibt es Kisten mit Spielen, Bällen, Stiften, Perlen und vielem mehr, so dass die Teilnehmer viele Freispiel-, Mal- und Bastelmöglichkeiten haben. Dazu kommen noch täglich wechselnde Aktionen wie Batiken, Schminken, Fußballturniere, Tauschralleys in der Stadt, Backen oder diverse Gruppenspiele.

Ausführliche Informationen zum Angebot gibt es unter www.ratingen.de. Auskunft über die Ferienaktion und weitere Fragen beantwortet Anna Bieber vom Jugendamt unter Telefon 02102 550-5134.