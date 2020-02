Aus der Wirtschaft : Der richtige Beruf

Ratingen Gerade hat es in der Schule Halbjahreszeugnisse gegeben – und manchem Schüler stellt sich die Frage, welche berufliche Laufbahn er nach dem Schulabschluss in einem halben Jahr einschlagen soll.

Da ist es überraschend zu hören, welche Berufe 15-jährige Jugendliche im Alter von 30 Jahren ausüben wollen. Die OECD wertete in 41 Mitgliedsländern die Daten aus und stellte fest, dass überwiegend traditionelle Berufe genannt wurden – Lehrerin, Ärztin, Architektin, Anwältin bei den Mädchen, Industriemechaniker, Automechaniker und Polizist bei den Jungen.

In Deutschland unterliegen gut 45 Prozent der von den Jugendlichen genannten Wunschberufe dem Risiko, in den nächsten 10 bis 15 Jahren automatisiert zu werden.

Bei den Jugendlichen scheint wenig angekommen zu sein, dass sich die Berufswelt rasant verändert. VW wandelt sich vom reinen Hardware- zum Software-Unternehmen, hat vor knapp einem Jahr mit 500 Software-Fachleuten angefangen und will in fünf Jahren mehr als 10.000 IT-Fachleute beschäftigen. Auf dem Weg in die elektrische Zukunft sollen die Autos des Konzerns zukünftig mit einem einheitlichen Betriebssystem fahren.