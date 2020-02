Traditionsveranstaltung : Ratsmitglieder steigen in die närrische Bütt

Foto: Blazy, Achim (abz)

(RP) „Sie haben die Wahl…der Rat als Supermarkt!“ – unter diesem Motto steht in diesem Jahr die Närrische Ratssitzung. Sie wird am Karnevalssonntag, 23. Februar, ab 10.11 Uhr in der Stadthalle abgehalten und zählt traditionell zu den Höhepunkten des Winterbrauchtums in Ratingen.

