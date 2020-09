Online statt persönlich : Allianz für Bildung und Lernen erweitert ihr Angebot

Torsten Winkels von der Ratinger Feierwehr besuchte in den vergangenen Jahren die Klassen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Bisher bot der Verein wöchentliche Berufechecks in den Schulen an. Die Corona-Pandemie hat dies weitgehend unmöglich gemacht. Praktiker stellen ihre Berufsbilder jetzt online vor.

Wenn das Ende der Sekundarstufe I in Sicht kommt, wünschen sich Schüler und deren Eltern Informationen über die schulischen oder beruflichen Möglichkeiten und möchten Einblicke in verschiedene Berufsfelder gewinnen – praxisnah, aus erster Hand. Die Ratinger Allianz Bildung & Lernen (ABL) hat eine digitale Informationsreihe entwickelt, um ihr Angebot auch in Corona-Zeiten online zugänglich zu machen.