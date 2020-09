Ratingen : Friday for Future-Gruppe hält Mahnwache am Rathaus

Ratingen Langweile konnte nie aufkommen, da durch die angrenzende Altstadt immer Leute vorbeigekommen seien und sich mit ihnen unterhalten hätten. Enttäuscht sei man aber von den politischen Akteuren in Ratingen gewesen.

(RP/kle) Mitglieder der Ratinger Friday for Future-Gruppe haben von Freitag- bis Samstagnachmittag eine 24-Stunden-Mahnwache vor der Rathauskantine durchgeführt. Kaja Niemann (16 Jahre) sagte, dass „aufgrund Corona andere Formen unserer Aktivitäten notwendig sind, so ist die Idee der Mahnwache entstanden“. Bis zu 14 Teilnehmer haben sich an der Aktion beteiligt, wobei vier die gesamte Zeit über anwesend waren. „Schlafen war nicht wirklich drin“, erklärte Niemann weiter, „mehr als vier Stunden am Stück waren nicht möglich“. Sie selber habe es auf 20 Minuten gebracht. Ordnungsamt und Polizei hätten regelmäßig vorbeigeschaut, ob alles in Ordnung sei.

Langweile konnte nie aufkommen, da durch die angrenzende Altstadt immer Leute vorbeigekommen seien und sich mit ihnen unterhalten hätten. Einige hätten sogar beim Malen von Plakaten geholfen. Insgesamt sei die Resonanz der Leute positiv gewesen. Enttäuscht sei man aber von den politischen Akteuren in Ratingen gewesen. „Außer den beiden Bürgermeisterkandidaten Martin Tönnes (Die Grünen), Manfred Evers (unabhängig) und Mitgliedern von der Partei und den Piraten hat keiner den Weg zu uns gefunden und sich mit uns unterhalten“, so Niemann. Aus diesem Grunde habe man die Gelegenheit genutzt, auf der „Meile des Kommunalwahlkampfes“ an der Oberstraße den Kontakt mit den Parteien zu suchen. „Auch wenn die gesamte Aktion anstrengend war, so konnten wir auf unser Anliegen aufmerksam machen, dass die Wähler bei ihrer Stimmabgabe am 13. September berücksichtigen, wie die Kandidaten sich in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit positionieren“, so Niemann.