Ratinger Finanzen : Geld: Stadt kommt gut durch Corona-Krise

Ratingen Kämmerer Martin Gentzsch: Selbst wenn die Corona-Krise in diesem Jahr oder auch danach dazu führen sollte, dass die geplanten Ausgaben nicht durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können, hat die Stadt Ratingen sehr hohe Reserven.

Die Gewerbesteuer als wichtigste Einnahmequelle Ratingens (und vieler Kommunen) war von Anfang an das große Sorgenkind schon zu Beginn der Corona-Pandemie. Denn wenn die Geschäfte der Unternehmen einbrechen, führt das zwangsläufig zu niedrigeren Steuerzahlungen. Die Rückgänge im Jahr 2020 wurden im Rahmen der bundesweiten Steuerschätzung im Mai auf 25 Prozent taxiert, erläuterte Kämmerer Gentzsch in der Ratssitzung beim Tagesordnungspunkt „Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die ortsansässigen Unternehmen und infolgedessen auf den städtischen Haushalt“, den die FDP-Fraktion beantragt hatte.

Tatsächlich haben bislang Ratinger Unternehmen Senkungen ihrer Steuervorauszahlungen für 2020 ungefähr in der geschätzten Größenordnung beantragt. Diese Herabsetzungen würden ein Loch von ca. 28 Millionen Euro in die 2020er Gewerbesteuerkasse reißen. Doch besteht die Gewerbesteuer nicht nur aus Vorauszahlungen, sondern auch aus Nachzahlungen für Vorjahre. Und da hatte es zu Beginn dieses Jahres einen unerwarteten Einmaleffekt im Wert von 22 Millionen Euro gegeben. So geht Gentzsch vorsichtig optimistisch davon aus, dass Ratingen den Haushaltsansatz bei den Gewerbesteuererträgen in Höhe von 108 Millionen Euro, den der Rat Ende 2019 eingeplant hatte, trotz Corona vergleichsweise nur geringfügig unterschreiten könnte. „Natürlich ist dies eine Momentaufnahme, aber wir können wohl einen Korridor zwischen 95 und 100 Millionen Euro anpeilen“, sagt Kämmerer Gentzsch. „Wie es im nächsten Jahr weitergeht, werden wir im Dezember mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2021 besser einschätzen können – auch auf der Basis der dann bekannten bundesweiten Novembersteuerschätzung.“