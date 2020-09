Wiener Hausmusik : Das Duo Harmonie Universelle spielt Mozart und Haydn

Ratingen Die evangelische Stadtkirche Ratingen beendet die mehrmonatige Corona-Pause mit einem Konzert. Um die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten, ist die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt.

Nach einem halben Jahr Corona-Pause bietet die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 13. September, ab 18 Uhr wieder ein Konzert in der evangelischen Stadtkirche an. Das Duo Harmonie Universelle, bestehend aus Florian Deuter und Mónica Waisman, spielt an diesem Abend Wiener Hausmusik.