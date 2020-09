Woche des bürgerschaftlichen Engagements : „Das Ehrenamt ist bunt“

Jörg Saborni (Sozialamt), Bürgermeister Klaus Pesch, Aleandra Fuhr (VHS), Ina Bisani (Dumeklemmer-Stiftung), Dorit Schäfer (Freiwilligenbörse), Katharina Müller (SKF) und Erhard Raßloff (Kompetenzrteam Ehrenamt, v.l.) sagen Danke. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Freiwilligenbörse dankt allen Helfern mit Bannern, die in den nächsten Tagen im Stadtgebiet aufgehängt werden. Die Woche des bürgerschaftlichen Engagements startet am Freitag.

Viele Wochen lang war nicht klar, ob es in diesem Jahr die Woche des bürgerschaftlichen Engagements überhaupt geben würde. Jetzt ist klar: „Das Programm steht, wir sind vorbereitet, aber wir planen auf Sicht. Immer so, wie es die Infektionszahlen zulassen“, so Erhard Raßloff, Sprecher des Kompetenzteams „Ehrenamt in Ratingen.“

Wenn auch Corona die Planungen der Ehrenamtswoche erschwert hat, so hat die Pandemie auf der anderen Seite auch guten Seiten hervorgebracht. „Es ist erfreulich, wie viele Ratinger sich bei uns gemeldet haben, um ihre Unterstützung anzubieten“, so Dorit Schäfer, Vorsitzende der Freiwilligenbörse.

Info Das Programm der Freiwilligenbörse Ökumenischer Gottesdienst, Freitag, 11. September, 17.30 Uhr evangelische Stadtkirche Pflanzaktion Samstag, 12. September, 11.30 Uhr, Poensgenpark Rappelkiste, Kinder bauen eine Wand aus Pappkartons, um auf Kinderrechte aufmerksam zu machen, Freitag, 18. September, 15 Uhr, Rathausvorplatz Meile des Ehrenamtes, Samstag, 19. September, 10 bis 13.30 Uhr Kirchplatz St Peter und Paul

So sind viele neue Angebote entstanden. Darunter auch die „Mutmachbriefe.“ Katharina Müller vom Lotsenpunkt des Sozialdienstes katholischer Frauen erklärt die Idee: „Die Briefe sind als Alternative zu digitalen Angeboten gedacht. Sie sollen in der Zeit, in der Kontakte fehlen, für Aufmunterung sorgen.“ Das Projekt kam so gut an, dass die Aktion fortgeführt wird.

Die helfenden Hände der Ehrenamtler seien auch für die Stadt eine große Hilfe gewesen, so Jörg Saborni, stellvertretender Leiter des Sozialamtes: „Als wir im März von einem auf den anderen Tag die Seniorentreffs schließen mussten, waren die Hilfen und das Merkblatt der Freiwilligenbörse eine große Unterstützung.“ Mehrere Hundert Bürger suchten telefonisch Rat bei der Stadt.

Ina Bisani, Vertreterin der Dumeklemmer-Bürgerstiftung fügt hinzu: „Vielfältiges Engagement kann nicht funktionieren, wenn es nicht professionell begleitet wird.“

Jetzt will das Kompetenzteam „Ehrenamt in Ratingen“ Danke sagen. Coronakonform prangen in den kommenden Wochen fünf große Banner mit Dankesworten im Ratinger Stadtgebiet.

„Der gesellschaftliche Zusammenhalt lebt durch viele ehrenamtliche Helfer“, so Erhard Raßloff. Nicht nur, aber besonders in Krisensituationen. Grund genug, an der Woche des bürgerschaftlichen Engagements festzuhalten. Sie startet am Freitag, 11. September, um 17.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche. Bei schönem Wetter soll der Gottesdienst unter freiem Himmel stattfinden.

Am Samstag, 12. September, ab 11.30 Uhr ziehen drei Obstbäume n den Poensgenpark ein.

Jugendzentrum Turmstraße, Kinderschutzbund und Jugendamt errichten am Freitag, 18. September, ab 15 Uhr eine Kartonmauer auf dem Rathausvorplatz, mit der sie auf Kinderrechte aufmerksam machen wollen.

Die Meile des Ehrenamtes informiert am Samstag, 19. September, in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr vor der Kirche St. Peter und Paul über die vielfältigen Möglichkeiten, sich in Ratingen ehrenamtlich zu engagieren. „20 Vereine, Verbände und Organisationen haben sich angemeldet“, so Raßloff. Gerade einmal fünf weniger als im Vorjahr. Zum ersten Mal dabei ist die Gruppe #ratingersteine, die ihre Kunstwerke gegen eine Spende für die Kinderkrebshilfe abgibt.

Eingebettet in die Veranstaltungsreihe der Freiwilligenbörse sind auch die Faire Woche, die daran erinnert, dass Ratingen einmal mehr das Siegel als Fair-Trade-Stadt erhalten hat und die Ratinger Tage der Nachhaltigkeit, die mit vielen Aktionen den Blick der Bürger auf ressourcenschonenden Konsum lenken möchte. Mit im Boot ist auch die Volkshochschule, die am 23. September, ab 17 Uhr einen Vortrag zum Thema Vereinssteuerrecht anbietet.

Nur der gesellige Dankeschönabend muss coronabedingt ausfallen. Dafür wehen jetzt die Banner im Stadtgebiet.

Das komplette Programm der Woche des bürgerschaftlichen Engagements und der Freiwilligenbörse gibt es im Internet.

(Andrea Bindmann )